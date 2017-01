Competitività: il 51,9% delle imprese italiane sono “innovative”

14:42 - Innovare è una delle prerogative per mantenersi su livelli competitivi. Mantenersi su livelli competitivi è, a sua volta, foriero di un'economia in salute, nonostante la crisi e tutte le difficoltà ad essa collegate. La competitività rappresenta la capacità di un'azienda, o di un ente pubblico, di “stare sul mercato” nel lungo periodo e di “competere” con la concorrenza.

Perché partire da qui? Perché per rispondere ad entrambe le esigenze, un'azienda non può che rinnovarsi di continuo. Spesso si ritiene che la crisi economica abbia ostacolato tale processo e per quanto sia in parte vero, i numeri dimostrano come le imprese non rinuncino ad innovare allo scopo di rispondere ai cambiamenti del mercato. Anche perché innovare non significa soltanto produrre qualcosa di nuovo, bensì eludere sprechi o costi non più fondamentali.

Come emerge dai dati Istat, nel triennio 2010-2012, il 51,9% delle imprese italiane con 10 o più addetti ha svolto attività che possono definirsi “innovative”. La maggiore propensione innovativa – spiega l’Istituto di statistica – si rileva nell’industria, dove il 58,4% delle imprese ha introdotto innovazioni contro il 49,4% di quelle attive nei servizi e il 37,6% delle imprese nel settore delle costruzioni. La propensione all’innovazione tende a crescere con la dimensione aziendale: la percentuale di imprese innovatrici passa dal 49,3% nella fascia di imprese 10-49 addetti al 68,8% in quella 50-249 addetti, fino a raggiungere l’82,5% nelle grandi imprese.

Nello specifico, viene spiegato, i settori più innovativi nell'industria sono la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica (91,8%), l’industria farmaceutica (89,5%) e quella chimica (81,6%). Nei servizi, i settori con la maggiore capacità innovativa sono le assicurazioni (92,5%), la ricerca e sviluppo (86,5%) e la produzione di software (78,4%).

Altra informazione interessante, che ci fornisce ancora l'Istat: “Le imprese che hanno svolto attività di innovazione finalizzate all’introduzione di innovazioni di prodotto o processo sono state 58.021, pari al 35,5% dell’universo considerato. Tra queste, la maggior parte (il 33,5% del totale) ha introdotto con successo sul mercato o nel proprio processo produttivo almeno un’innovazione di prodotto o processo”.

Entriamo più nel dettaglio. Nel 2012 le imprese italiane hanno investito complessivamente 24 miliardi di euro per l'innovazione. Il capitolo di spesa più consistente, circa il 50%, è quello delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S). Per quanto il contributo alla spesa risulti sostanzialmente in crescita, dal 2009 è aumentato soprattutto quello delle imprese medio-grandi (si tenga in considerazione che, nell'insieme, l'Italia è ancora distante dall'obiettivo di Europa 2020 rispetto agli investimenti in R&S e i dati di previsione indicano per il 2013 e il 2014 una diminuzione della spesa).

Tra le imprese che innovano, il 20,7% ha dichiarato di aver ricevuto un sostegno pubblico per l'innovazione, mentre in una percentuale ancora più bassa (12,5%) hanno stipulato accordi di cooperazione per l'innovazione con partner stranieri.

Le ragioni che spingono le imprese ad innovare sono diverse, ma il fine è sempre il medesimo: competere sul mercato. E non è detto che la cosa riguardi esclusivamente la varietà dei prodotti, anzi. Il più delle volte, invece, si tratta di innovazioni legate alla riduzione dei costi di produzione nonché del prodotto stesso a causa della congiuntura, anche e – non solo – per venire incontro alle nuove esigenze dei consumatori.

Non a caso, ciò che risulta dal report dell'Istat, è che per oltre la metà delle imprese l'innovazione riguarda soprattutto strategie di riduzione dei costi mentre, al contrario, “profili strategici più complessi orientati alla creazione di nuovi mercati e allo sviluppo di nuovi prodotti caratterizzano le grandi imprese”.

Tuttavia, rileva in conclusione l'Istat, “problemi di competitività di prezzo, domanda carente e oneri amministrativi e burocratici sono i principali fattori di ostacolo al perseguimento degli obiettivi aziendali, indipendentemente dalla classe dimensionale e dal settore economico di appartenenza”.