Compagnia Api rileva distributori benzina TotalErg per 273 mln euro

Api rileva da Erg e Total Marketing Services il 100% di TotalErg per 273 milioni di euro. L'operazione comprende 2.600 stazioni di servizio, il polo logistico di Roma e la raffineria di Trecate (Novara). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la Anonima Petroli porta così la propria rete a 5mila punti vendita su tutto il territorio nazionale con un fatturato aggregato di circa 6 miliardi di euro.