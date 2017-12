Commissione Ue: "False le notizie su allentamento deficit"

"La storia circolata su alcuni media tedeschi, secondo cui la Commissione europea vorrebbe proporre di allentare i criteri del deficit del Patto di stabilità, è puramente inventata". E' la stessa Commissione Ue a chiarire la vicenda in un comunicato che smentisce la storia apparsa sul magazine "Der Spiegel". "Non è stato mai considerato dalla Commissione non ha niente a che fare con le proposte a cui sta lavorando sull'Unione economica e monetaria".