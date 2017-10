Commissione Ue: completare l'Unione bancaria entro il 2018

L'Unione bancaria europea deve essere completata entro il 2018 per rendere l'unione economica e monetaria "più stabile e resistente agli shock". A dirlo è la Commissione Ue che chiede di accelerare sulle "parti" ancora mancanti del progetto. Tra i punti proposti dall'esecutivo europeo, il fondo salva-Stati Esm come "opzione più efficace" per fungere da paracadute finale del fondo salva-banche Sfr.