Commissione su banche, M5s: Casini si fa dettare agenda da Renzi?

"Perché Casini incontra Renzi in privato in Toscana? È emerso che i due avrebbero parlato dei lavori della Commissione d'inchiesta sulle banche e di possibili convergenze elettorali. Già il semplice incrocio dei due temi rasenta lo scandalo". Lo scrivono in una nota i membri M5s dell'organismo bicamerale, riferendosi all'incontro a porte chiuse tra il presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche e il segretario del Pd.