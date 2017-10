Commissione Banche, Casini: "Andremo fino in fondo"

"Il compito della Commissione è capire cosa non ha funzionato nel nostro sistema di prevenzione e vigilanza. E lo faremo fino in fondo, senza condizionamenti e senza guardare in faccia a nessuno". Lo ha detto il presidente della Commissione d'inchiesta sulle banche, Pier Ferdinando Casini. "Bisogna evitare gossip e non fare processi che, in uno stato di diritto, si celebrano nei tribunali", ha aggiunto.