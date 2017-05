Commercio: vendite 1° trimestre +0,7%, miglior risultato da 2010

Nel primo trimestre 2017, le vendite al dettaglio crescono in valore dello 0,7% rispetto al trimestre precedente: è il miglior risultato registrato dal 2010. I volumi, nel periodo in esame, sono invece quasi stazionari (+0,1%). Lo comunica l'Istat, sottolineando inoltre come a marzo, le vendite, in valore, risultino ferme rispetto a febbraio. In volume mostrano invece una contenuta crescita (+0,2%).