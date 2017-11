Commercio, Parlamento europeo approva le nuove norme antidumping

Il Parlamento Ue ha approvato con 554 sì, 48 no e 80 astensioni le nuove norme antidumping della Ue, contro la concorrenza sleale. "Voglio sottolineare l'importanza strategica di questo voto - ha detto il relatore Salvatore Cicu (Fi) -. Con questo dossier andiamo ad utilizzare una nuova metodologia che tutelerà l'industria europea e ci consentirà di non perdere migliaia di posti di lavoro". Le nuove norme non si applicheranno solo alla Cina.