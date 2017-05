Commercio: nel primo trimestre export in aumento del 3%

L'incremento delle esportazioni coinvolge entrambe le principali aree di sbocco, con una crescita più consistente per i Paesi extra UE: in questo caso l'incremento è stato del 4,7% contro il +1,6% dell'area UE.



Si tratta di un dato molto importante: il recente e “sensibile rallentamento” del commercio con i Paesi non appartenenti all'Unione europea ha inciso (negativamente) sulle esportazioni italiane, fondamentali nel determinare la ripresa economica italiana tra il 2014 e il 2015.



Quest'anno le cose dovrebbero cambiare: secondo REF, nel 2017 il Prodotto interno lordo italiano sarà trainato principalmente dall'export – “la crescita di quest'anno si basa sull'accelerazione delle esportazioni” –, a beneficiarne sarà l'attività industriale, con effetti altrettanto positivi sull'andamento degli investimenti.



Meno dinamici gli altri settori; soprattutto i servizi presentano minori spazi di crescita considerando che le prospettive per i consumi delle famiglie italiane restano moderate.



La performance del primo trimestre del 2017 è in linea con le attese: secondo le stime del SACE, quest'anno le esportazioni dal nostro Paese aumenteranno del 3,8%, per poi accelerare leggermente l'anno successivo (+3,9%) e nel 2019 (+4,1%). Tassi di crescita che rimangono comunque inferiori ai livelli precedenti la crisi economica.



Ad incentivare l'aumento dell'export italiano sarà la ripresa del commercio internazionale: il WTO stima che nel 2017 il volume degli scambi crescerà del 2,4% (contro il più modesto +1,3% registrato nel 2016), a patto (naturalmente) di alcune conferme. Secondo il WTO, le economie avanzate non dovranno abbandonare le loro politiche monetarie e di bilancio “accomodanti”, la ripresa economica dei Paesi emergenti dovrà proseguire ed eventuali politiche protezionistiche dovranno essere scongiurate.



A seconda delle scelte che verranno fatte e dell'intensità con cui cresceranno gli emergenti, la crescita degli scambi potrebbe variare dall'1,8% al 3,6% nel 2017 (mentre per il 2018, la forchetta è compresa tra il 2,1 e il 4%).