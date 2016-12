Commercio mondiale: export cinese ancora in calo

Una circostanza che viene ancora confermata dagli ultimi dati sull'export della Cina, che sono tornati in territorio negativo, mostrando perciò un andamento altalenante. Esportazioni e importazioni sono scese di nuovo a maggio a causa della domanda globale in diminuzione, ma anche di quella interna.



Il calo è stato rispettivamente del 4,1% (a 181,1 miliardi di dollari) e dello 0,4% (a 131,1 miliardi), il surplus si attesta a 50 miliardi dai 45,6 di aprile (-1,8% export e -10,9% import). Finora il modello di crescita di Pechino si era basato principalmente sulle esportazioni, così come il Giappone e altre realtà asiatiche.



Di recente, invece, la Cina ha cominciato ad adottare misure che dovrebbero favorire la domanda interna (consumi e investimenti), ma le difficoltà che sta incontrando nel riequilibrio della propria economia è uno dei principali timori della Fed, legati cioè ad eventuali ulteriori stimoli ritenuti necessari dalle autorità cinesi.



Dall'Asia, però, arrivano spiragli positivi, che interessano il Giappone. L'economia giapponese continua a crescere: nel primo trimestre del 2016 il Pil è aumentato dell'1,9% quando nella stima preliminare era stato indicato +1,7%. Nel confronto con il trimestre precedente la crescita è stata dello 0,5%.



Tale aumento è stato determinato soprattutto dalla domanda interna, con un miglioramento (quasi inaspettato) dei consumi (+0,5%) e della spesa pubblica. Il contributo positivo è giunto anche dalle esportazioni, ma le importazioni sono in calo (a dimostrazione dei consumi che, nel complesso, restano deboli).