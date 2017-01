Commercio: la difficile situazione degli esercizi commerciali in Italia

Secondo un'analisi di Confcommercio condotta insieme a Unioncamere-SiCamera sulla "demografia d'impresa nei centri storici italiani", il 2008 e il 2015 si è verificato un crollo del 16,7% con 3.240 negozi in meno. Contemporaneamente, però, nello stesso periodo è stata registrata una crescita del comparto turistico ricettivo nei centri storici con l'apertura di alberghi, bar e ristoranti (+9,8%).



Pur interessando solo una parte dei centri urbani italiani – la ricerca ha censito 39 comuni italiani con 7 milioni di abitanti –, lo studio rileva una dinamica che sembra coinvolgere anche il resto del Paese: secondo le stime dell'Osservatorio Confesercenti, nel 2015 il saldo tra aperture e chiusure di negozi, bar e ristoranti è stato negativo (-29 mila imprese) per il quinto anno consecutivo. I motivi sono diversi – l'aumento degli affitti è tra le cause principali, sostiene Confesercenti –, ma anche il crollo dei consumi – per Federconsumatori ed Adusbef, dal 2008 ad oggi le famiglie italiane hanno ridotto i propri acquisti di 3.142 euro – ha contribuito in maniera probabilmente determinante.



Quali sono state le voci di spesa maggiormente interessate dai tagli? L'alimentazione (610 euro), la salute (642 euro), l'abbigliamento e le calzature (672 euro), l'arredamento e gli elettrodomestici (462 euro) e la cultura e il tempo libero (326 euro). Quanto basta per costringere molti esercizi commerciali a chiudere i battenti o a seguire una strada alternativa: il commercio ambulante.



Secondo un'analisi dei dati del Registro imprese, realizzata da Unioncamere e InfoCamere, il commercio ambulante è aumentato complessivamente del 12,8% tra la fine del 2011 e il 30 giugno 2015: le imprese ambulanti sul territorio nazionale erano così 190.892 (22.362 in più rispetto a tre anni e mezzo prima).