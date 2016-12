Commercio, Istat: vendite al dettaglio in crescita, a giugno +0,8% sul 2015

Buone notizie per l'economia italiana sul fronte delle vendite al dettaglio. Secondo i dati comunicati dall' Istat , a giugno 2016 hanno fatto segnare un valore dello 0,2% rispetto a maggio e dello 0,8% rispetto a giugno 2015. A trainare è il settore non alimentare che cresce dello 0,4% sul mese e dell'1% sull'anno, con aumenti tendenziali per quasi tutti i prodotti.

I prodotti - Rispetto a giugno 2015, le vendite aumentano complessivamente sia in valore (+0,8%), sia in volume (+0,2%). L'incremento maggiore riguarda i prodotti non alimentari: +1% in valore e +0,5% in volume. Gli aumenti tendenziali riguardano in particolare per mobili, articoli tessili, arredamento (+2,1%), giochi, giocattoli, sport e campeggio (+1,7%).



Rispetto a giugno 2015, il valore delle vendite al dettaglio aumenta dello 0,7% sia nelle imprese che operano nella grande distribuzione sia in quelle operanti su piccole superfici.