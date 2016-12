Commercio: i numeri del franchising in Italia

Il Rapporto Assofranchising Italia 2015 offre un'ulteriore conferma, certificando anche la costante crescita dei franchisor attivi in Italia, pari a circa 950. Dai dati contenuti nel report, condotto in collaborazione con l'Osservatorio permanente sul franchising, emerge che il giro d'affari del settore si attesta a 23,3 miliardi di euro, ovvero circa l'1% del Prodotto interno lordo (PIL) italiano. Nel 2015 sono aumentati tanto i punti vendita – adesso oltre quota cinquantamila (+0,8% su base annua) – quanto gli occupati (ora a 190mila), che sono tornati a crescere dopo la leggera flessione del 2014.



I buoni risultati conseguiti sul mercato interno hanno (probabilmente) convinto i franchisor italiani ad esportare il proprio marchio anche oltre confine: quelli con almeno tre punti vendita attivi all'estero sono 164 (+4,5%). Mentre è ancora più consistente l'aumento del numero dei punti vendita dei franchisor italiani all'estero (+11%).



Il franchising può aiutare a superare le difficoltà solitamente incontrate dai commercianti – Federfranchising Confesercenti ricorda che il 50% delle nuove attività non franchising è in difficoltà dopo sei mesi –, offrendo una soluzione anche a chi è in cerca di occupazione e può tentare la via dell'auto-imprenditorialità. Ciò può valere specialmente per i più giovani – il 26% di chi gestisce un punto vendita in franchising ha un età compresa tra i 25 e i 35 anni (dati Assofranchising) – e per le donne: secondo un dossier del Centro Studi RDS, nel 2014 le imprenditrici, che operavano in franchising, rappresentano il 33,15% del totale degli imprenditori del settore attivi in Italia, in aumento del 20% rispetto al 2008.