Commercio globale in crescita nel 2016

In particolare, osserva l'OCSE, l'export è diminuito dello 0,1% su base trimestrale (tra aprile e luglio era aumentato dell'1,6%) mentre l'import è cresciuto (+0,6%) seppure ad un ritmo inferiore rispetto a quanto registrato in precedenza (nel secondo trimestre era cresciuto dell'1,9%). Si tratta dell'andamento generale del commercio globale, naturalmente. Infatti, in alcune economie – l'elenco include Canada, Messico e Stati Uniti –, le esportazioni sono aumentate di circa il 4%; in altri (la maggior parte dei Paesi europei e quelli asiatici) sono invece diminuite.



In particolare, l'OCSE sottolinea il calo trimestrale, il terzo consecutivo, registrato in Cina (-2,9%) e quelli rilevati in Francia e in Germania, dove la diminuzione è stata in entrambi i casi dell'1%. Tra i Paesi dell'Unione europea, dove il calo medio registrato è dell'1%, l'Italia rappresenta un'eccezione: le esportazioni italiane sono aumentate dello 0,4%, seppure ad un ritmo meno consistente a quelli registrato dall'inizio dell'anno (la crescita dell'export è stata del 2,8% nel primo e dello 0,6% nel secondo trimestre).



Nell'analizzare l'andamento del commercio nell'area del G20 e relativo al terzo trimestre del 2016, l'OCSE sottolinea comunque che siamo ancora molto lontani dai livelli antecedenti alla crisi economica: l'interscambio rimane del 10% al di sotto dei livelli registrati nel secondo trimestre del 2008. Nel 2016 il commercio globale dovrebbe continuare a crescere, anche se al di sotto delle attese.



Nelle scorse settimane, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ne ha rivisto al ribasso le stime di crescita: quest'anno l'aumento dovrebbe essere dell'1,7%, un incremento di gran lunga inferiore rispetto a quello previsto in primavera (+2,8%). Gli analisti del WTO hanno abbassato anche le stime per il 2017: la crescita del commercio globale dovrebbe essere compresa tra l'1,8% e il 3,1% (contro il 3,6% precedente).