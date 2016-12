Commercio estero: tornano a crescere le esportazioni a febbraio

A dicembre 2015, si può osservare dalle serie storiche dell’Istituto, le esportazioni italiane avevano riportato un -2,1%, aggravato dal -2,2% di gennaio 2016. A febbraio l’indicatore ha invertito la tendenza registrando un +2,5%. Stesso andamento, con entità diverse, ha interessato anche le importazioni: -3% a dicembre 2015, -0,5% a gennaio 2016 e +0,6% a febbraio.



Come sottolineato anche dall’Istat, l’incremento messo a segno a febbraio è il risultato delle buone performance che hanno riguardato sia le vendite verso i mercati dell’area Ue, per le quali si è registrato un 3,3%, che quelle verso i Paesi al di fuori dell’Unione europea, +1,8%.



Il confronto tendenziale mostra poi una crescita delle esportazioni complessive pari al 3,3%, legato in gran parte al +8,3% delle vendite verso i Paesi interni all’Unione europea, mentre quelle verso l’area extra-Ue sono cresciute di un più lieve 0,7%.



Le migliori performance hanno interessato il Giappone, con un aumento delle vendite del 13,6%; l’area Asean, con un +12,4%; il Belgio, con un +10,2%; la Spagna, con un +9,7%; e l’Austria, +9,3%. Continuano a scendere, invece le vendite verso la Russia, -20,2%. Giù anche l’export verso Turchia, -1,7%; Svizzera, -4,9%; Stati Uniti, 10,7%; e area Mercosur, -20,7%.



Per quanto riguarda i prodotti, la crescita più elevata è stata registrata per le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, +21%; per i computer, apparecchi elettronici e ottici, +10,5%; e per gli articoli in gomma e materie plastiche, +9,6%. In forte aumento si sono mostrate le importazioni di autoveicoli, +30,9%, gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, +16%; e i macchinari, +10,7%.