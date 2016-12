Commercio estero: a maggio esportazioni in crescita dell'1,5%

A maggio, secondo quanto rilevato dall'Istat, l'avanzo commerciale è cresciuto di 3,6 miliardi di euro rispetto allo stesso mese dello scorso anno, portando si così a 4,2 miliardi di euro. Al netto dell'energia il dato si è mostrato in crescita a 6,8 miliardi.

Le esportazioni, il motore dell'economia italiana, nel quinto mese dell'anno hanno registrato una crescita congiunturale dell'1,5%, mentre le importazioni sono scese di 0,3 punti percentuali. La variazione trimestrale (marzo-maggio su dicembre-febbraio) ha invece riportato un +2,7% per le vendite verso l'estero e un +5,1% per l'import.

La crescita congiunturale dell'export è da attribuire principalmente alle vendite verso i Paesi dell'Unione europea che sono aumentate, nel mese considerato, del 2,5% contro il più lieve +0,4% riportato da quello verso i Paesi extra-Ue. Al contrario il calo, mese su mese, delle importazioni è imputabile soprattutto alla contrazione degli acquisti dai Paesi al di fuori dell'Unione europea (-1,9% contro il +0,8% registrato dalle importazioni dai Paesi Ue).

Su base annua, mentre le esportazioni totali sono cresciute del 2% le importazioni hanno riportato un +0,5%. Le vendite verso i Paesi delle Unione europea sono aumentate del 3,5%, quelle verso i Paesi extra-Ue dello 0,3%. Per quanto riguarda l'import, invece, l'Istat ha registrato un -3,1% per quello dai Paesi extra-Ue e un +3,3% per le importazioni dai Paesi interni all'area.

Se si guarda ai singoli Paesi si nota un aumento tendenziale significativo per le vendite verso il Belgio, con un +14,8%; verso la Spagna, con un +13,4%; e verso il Regno Unito, con un +10,8%. Continuano a crollare, invece, quelle verso la Russia: -30,6%.

Riguardo le importazioni, invece, il principale mercato di riferimento risultano essere gli Stati Uniti: a maggio si è registrato, infatti, un aumento tendenziale pari al 19,2%.