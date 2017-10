Commercio Cina, Ue: c'è intesa per nuovi dazi anti-dumping

C'è l'accordo in Ue sul nuovo sistema di calcolo dei dazi antidumping che si applicherà anche per la Cina. Lo ha annunciato la presidenza estone del Consiglio Ue, che ha condotto i negoziati. L'intesa trovata non carica nessun ulteriore onere della prova sulle imprese europee e mantiene l'attuale livello di dazi sulle importazioni. Il dumping è la pratica di esportazione di merci a prezzi più bassi di quelli praticati sul mercato interno.