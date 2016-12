Commercio, calano vendite a luglio: -0,3% su giugno, -0,2% sul 2015

A luglio le vendite al dettaglio sono diminuite dello 0,3% rispetto a giugno, sia in valore sia in volume. Il calo è anche su base annuale, dello 0,2% in valore e dello 0,8% in volume. Lo comunica l'Istat. La flessione congiunturale, la prima da marzo, è imputabile ai prodotti non alimentari (-0,5% in valore sul mese), mentre gli alimentari crescono dello 0,3%. Sull'anno, bene la grande distribuzione (+1,1%), giù le imprese di piccole superfici (-1,2%).