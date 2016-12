Colosseo, la Corte dei Conti solleva dubbi sull'operazione di restauro

"Sul punto - sostengono i magistrati contabili - l'originario avviso pubblico aveva espressamente previsto che i diritti d'uso fossero concessi per la durata dei lavori e non per periodi ulteriori. Diversamente, nel contratto stipulato si stabilisce, per un verso, che i diritti dello sponsor si protraggono per i due anni successivi alla conclusione dei lavori allo stato completati in minima parte senza che ciò comporti corrispettivi aggiuntivi al contributo e, per l'altro, che quelli concessi all'associazione avranno una durata di quindici anni a partire dalla data della sua costituzione (di cui non si ha notizia) eventualmente prorogabili: con il risultato che, a fronte di una esclusiva sicuramente ultraventennale, il corrispettivo pagato dallo sponsor ammonta a euro 1.250.000 ad anno (importo che si ottiene dividendo la somma di 25.000.000 euro, che corrisponde al finanziamento totale offerto dallo sponsor, per il tempo di durata dei diritti concessi all'associazione)".



La Corte dei Conti, dunque, "raccomanda all'amministrazione di dare impulso, in considerazione dei notevoli ritardi accumulatisi, all'attività di progettazione ed esecuzione dei lavori e di vigilare in ordine al rispetto dei tempi previsti".



Oltre che sul Colosseo, la Corte interviene quindi anche su altre iniziative, sottolineando come "già da tempo si rileva che le sponsorizzazioni 'culturali' non costituiscono una esperienza completamente riuscita, come evidenziato dal valore degli interventi realizzati". "Le sponsorizzazioni - proseguono i magistrati - oltre che poche rispetto alle necessità esistenti, sono state occasionali e per lo più frutto delle proposte di operatori privati".



Secondo l'indagine condotta, "sulla base della documentazione trasmessa non sempre è stato possibile accertare l'effettivo rispetto, da parte dello sponsor, degli impegni contrattuali, soprattutto nelle operazioni di sponsorizzazione tecnica, così da mettere in forse il raggiungimento degli obiettivi in termini di valorizzazione del bene culturale".



"Sul piano legislativo - si legge ancora - sarebbe auspicabile, innanzitutto, un intervento che tenesse conto delle peculiarità delle sponsorizzazioni 'culturali', soprattutto con la determinazione di un contenuto contrattuale minimo ed inderogabile, eliminando così forzature come quelle verificatesi nel caso del Colosseo, e, altresì, chiarisse le incertezze in campo fiscale".



"L'applicazione di tale modello di partenariato pubblico-privato al settore dei beni culturali - spiega ancora la Corte - pone, inoltre, seri problemi legati alla necessità, costituzionalmente prevista, della loro tutela diretta da parte dello Stato e alla loro natura di beni comuni, che potrebbe essere contraddetta dal loro assoggettamento alla gestione privata. La gestione privata del bene culturale dovrebbe, quindi, essere limitata al piano della valorizzazione. Sarebbe auspicabile, dunque, che si chiarissero, in via amministrativa, i confini dell'intervento pubblico, mediante l'integrazione delle linee guida ministeriali, con riguardo alle attività di progettazione ed esecuzione dei lavori, regolandone criteri e modalità".