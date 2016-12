Colombia, effigie di Garcia Marquez su banconota 50mila pesos

La Banca Centrale della Colombia ha messo in circolazione una nuova banconota con l'effigie di Gabriel Garcia Marquez, l'autore di "Cent'anni di solitudine", vincitore del premio Nobel per la Letteratura nel 1982, morto il 17 aprile del 2014. La nuova banconota di 50mila pesos (circa 18 euro) presenta due immagini di "Gabo" sul lato principale: un ritratto del viso dello scrittore e un secondo ritratto in piedi.