Coldiretti: "Spesi oltre 1,2 miliardi per la tavola di Pasqua"

Gli italiani hanno speso complessivamente oltre 1,2 miliardi di euro per imbandire le tavole della Pasqua con più di otto famiglie su dieci (83%) che hanno optato per il pranzo a casa propria o in quella di parenti e amici. E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti-Ixè "La Pasqua 2017 degli italiani". Per Pasquetta, invece, il 30% degli italiani non rinuncerà alla tradizionale gita fuori porta in parchi e aree protette.