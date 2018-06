Ciset, turisti stranieri in Italia: spesi 39,1 miliardi nel 2017

I visitatori stranieri giunti in Italia nel 2017 hanno speso 39,1 miliardi di euro, quasi 3 miliardi in più (+7,7%) dell'anno precedente (36,4 mld). Sono i dati presentati dal Ciset, che mostrano un aumento anche i consumi dei turisti italiani all'estero, 24,5 mld, contro il 22,5 del 2016. Cifre che vedono il saldo netto della bilancia turistica in Italia positivo per 14,6 mld, in crescita del 5,7% sul 2016 (13,8 mld).

Dal quadro che è emerso dalla 28/a Conferenza L'Italia e il turismo internazionale, Roma si è confermata anche nel 2017 la provincia italiana con il maggior afflusso di entrate valutarie turistiche dall'estero, pari 6,74 miliardi di euro, in aumento del 20,3% rispetto all'anno precedente.



Anche Venezia e Napoli hanno evidenziato incrementi significativi (rispettivamente +19,4% e +17,8%), mentre per Milano e Firenze le entrate sono risultate in diminuzione (-2,4 e -6,3%). Quanto ai paesi di origine, aumentano i flussi di spesa provenienti dai paesi dell'Unione Europea (+10,0%) e da quelli extra-UE (+4,6%).



La Germania si conferma la nazione che alimenta le maggiori entrate per turismo in Italia (16,7 % del totale), con un +14,7 % rispetto al 2016. In crescita anche i flussi di spesa dalla Francia (+6,9%), dal Regno Unito (+4,5%), dalla Svizzera (+6,1%); in lieve contrazione quelli provenienti dagli Stati Uniti (-1,7%).