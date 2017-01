Cina, rallenta l'economia

Nuovi segnali di rallentamento per l'economia cinese. A luglio la produzione industriale, secondo i dati dell'Ufficio di statistica, è cresciuta del 6%, in frenata rispetto al +6,8% di giugno e meno del +6,6% atteso dagli analisti. Da inizio anno gli investimenti in attivita' immobilizzate sono saliti dell'11,2%, il passo piu' lento dal 2000. I dati odierni alimentano nuovi timori sull'obiettivo di una crescita del del 7% nel 2015.