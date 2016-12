Cina, nuovo rallentamento economia

La produzione manifatturiera della Cina ha toccato il punto più basso degli ultimi sei anni e mezzo in settembre. Il Purchasing Manager Index (Pmi), rilevato dalla rivista Caixin, ha toccato i 47 punti, con un rallentamento rispetto ai 48,3 di agosto. Un valore del Pmi superiore a 50 indica crescita, al di sotto stagnazione. In particolare, secondo la rilevazione, sono diminuite la domanda per le esportazioni cinesi e la produzione industriale.