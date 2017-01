07:53 - Nuova frenata dell'inflazione a novembre in Cina, al minimo da cinque anni. Sale così lo spettro della deflazione per la seconda economia mondiale. Il tasso si attesta all'1,4% ha annunciato l'Ufficio nazionale di statistica, che è il livello più basso dal novembre del 2009. A settembre e ottobre l'inflazione era scivolata all'1,6%, dal 2% di agosto. Per il mese di novembre gli analisti prevedevano un dato stabile.