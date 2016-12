Cina, non indeboliremo lo yuan

La Banca centrale cinese non intende indebolire lo yuan per sostenere l'export: Lo ha affermato il governatore Zhou Xiaochuan, precisando cge che l'istituto "non ricorrerà alla svalutazione competitiva". Zhou ha detto che i leader delle principali economie sviluppate ed emergenti dovrebbero focalizzarsi sulla gestione della domanda, sulle riforme economiche strutturali e sulla promozione della crescita globale "sostenibile e bilanciata".