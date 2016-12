Cina, G20: "Rilanciare l'economia utilizzando fisco e riforme"

I leader del G20 procedono verso il "consenso di Hangzhou", nel segno del rilancio economico, puntando sugli strumenti fiscali e monetari. Questo si legge in una bozza del documento finale del summit in Cina. I rischi "al ribasso persistono", dicono i leader dei 20 Paesi, con il ristagno di commerci e investimenti internazionali. Per riprendere a crescere, bisogna far leva "sulla spesa fiscale, la politica monetaria e le riforme strutturali".