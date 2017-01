Cina, Borse ancora in ribasso

E' durato solo pochi minuti il clima di fiducia alla Borsa di Shanghai che, dopo aver aperto in lieve rialzo (+0,5%), ha subito girato in negativo. In calo anche la piazza d'affari di Hong Kong e la Borsa di Shenzhen. Martedì a fine contrattazioni Shanghai ha ceduto il 7,63% e Shenzhen il 7%, con un forte declino del titolo di Bank of China che ha perso oltre otto punti percentuali.