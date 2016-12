Cina: a maggio +6% produzione industriale, vendite dettaglio a +10%

La produzione industriale segna in Cina un rialzo annuo del 6%, stessi livelli avuti ad aprile, mentre su base mensile il rialzo è dello 0,45% (da +0,47%). I dati, diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, sono in sostanziale linea con le attese. Le vendite al dettaglio, invece, sono salite del 10% annuo a maggio, in leggero calo rispetto al 10,1% di aprile e alle previsioni degli analisti che si aspettavano una conferma dei valori del mese precedente.