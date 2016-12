Chiusura contrastata a Wall Street: Dow Jones -0,12%, Nasdaq +0,12%

Chiusura con gli indici contrastati per la Borsa di New York. Il Dow Jones perde lo 0,12% a 18.530,45 punti, mentre il Nasdaq sale dello 0,12% a 5.244,60 punti. Segno meno, infine, per lo S&P 500, che cede lo 0,05% a 2.182,709 punti.