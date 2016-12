Chiusura Brennero, Confindustria non ci sta: "Danno enorme"

"La possibile chiusura del Brennero rappresenterebbe un danno enorme per la nostra industria". Lo afferma Confindustria in merito alla discussa soluzione ipotizzata dal governo austriaco per bloccare il flusso di migranti. "L'accoglienza dei profughi deve essere un'azione comune, condivisa da tutte le Regioni europee, non un obbligo morale per chi è più esposto dalla condizione geografica", prosegue l'associazione degli industriali.