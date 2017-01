Cgil:Tfr,non dite che alzate paghe

14:50 - "Leggiamo titoli un po' strani sul possibile bonus in busta paga... quelli sono soldi dei lavoratori, nessuno se ne appropri per dire che ha aumentato le retribuzioni". Lo ribadisce il segretario della Cgil, Susanna Camusso, tornando sull'idea del governo di anticipare il Tfr nello stipendio. Per il sindacato ci sono "molti problemi, compreso il fatto che ci viene sempre più il sospetto - spiega - che sia un modo per trovare risorse".