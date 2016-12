Cgil: senza lavoro fiducia inutile

Attacco della Cgil al governo all'assemblea Anci. "Se non riparte l'occupazione possiamo bearci ogni giorno degli indici di fiducia ma poi questi vengono smentiti dalla condizione concreta delle persone. La legge di Stabilità non fa quel salto di qualità che sarebbe necessario", afferma la leader Susanna Camusso. "Con la Manovra - ha aggiunto - non si destinano le energie, le risorse e le scelte a rilanciare gli investimenti e a creare occupazione".