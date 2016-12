Cgil:no a nuove regole su scioperi

Per Susanna Camusso, un intervento legislativo per normare maggiormente gli scioperi "ha tutto il sapore di un'ennesima campagna estiva contro i lavoratori". "Non mi pare che sia la strada giusta - ha aggiunto il segretario generale della Cgil -. Non c'è bisogno di fare nuove leggi, basta utilizzare gli accordi che esistono" e i criteri di rappresentanza.