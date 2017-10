Cgil-Cisl-Uil: "Stop all'aumento automatico dell'età pensionabile"

"Non tutti i lavori sono uguali, il governo mantenga fede agli impegni assunti". Lo affermano, in una nota unitaria, Cgil, Cisl e Uil. I sindacati chiedono "il blocco dell'adeguamento all'aspettativa di vita previsto per il 2019 e l'avvio del confronto per una modifica dell'attuale meccanismo per superare e differenziare le attuali forme di adeguamento, tenendo conto anche delle diversità nelle speranze di vita e nella gravosità dei lavori".