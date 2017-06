17 giugno 2017 12:57 Cgil a Roma contro i nuovi voucher, Gentiloni: "Bersaglio è sbagliato" Due i cortei a Porta San Giovanni. DʼAlema: "Giusta risposta del mondo del lavoro a una vicenda vergognosa"

Manifestazione nazionale della Cgil a Roma contro i nuovi voucher. Il sindacato guidato da Susanna Camusso torna in piazza con lo slogan "Rispetto! Per il lavoro, per la democrazia, per la Costituzione". Perché la reintroduzione dei voucher è uno "schiaffo alla democrazia" che non può passare "inosservato", sostiene il sindacato. Due i cortei in marcia per confluire in piazza di Porta San Giovanni.

Gentiloni: "Rispetto la Cgil, ma il bersaglio è sbagliato"Parlando da Bologna, sulla vicenda è intervenuto anche il premier Gentiloni. "Rispetto la Cgil, ma il bersaglio è sbagliato. C'è veramente qualcuno che pensa che questi lavori non avevano bisogno di regole?", ha detto. "L'abuso di voucher, la non tracciabilità, la mancanza di limiti, aveva portato a una situazione obiettivamente insana dal punto di vista del nostro mercato del lavoro. Ma negli stessi giorni dell'abrogazione, basta guardare i giornali, o gli atti parlamentari, abbiamo preso l'impegno a colmare il vuoto legislativo che si creava. C'era un bambino dentro quell'acqua sporca".

La protesta non solo in strada ma anche sui socialNon solo nelle strade della capitale si alza la protesta contro i nuovi voucher. Alla partenza dei cortei rilanciati dalla pagina Twitter della Cgil nazionale gli hashtag #schiaffoallademocrazia e #NonFateiBuoni.

Spazio anche a diritto di sciopero e legge di rappresentanza"La legge che regola gli scioperi c'è e il diritto allo sciopero va salvaguardato. Ricordiamo al governo che è da tanto tempo che stiamo chiedendo che si faccia una legge sulla rappresentanza". Così la segretaria generale della Cgil Susanna Camusso a margine della manifestazione indetta dal sindacato contro la reintroduzione dei voucher. La legge sulla rappresentanza, ha affermato Camusso, "è il modo per superare le frammentazioni e avere un'efficacia dell'iniziativa contrattuale". Per la leader della Cgil occorre focalizzare l'attenzione su "come si comportano le aziende e sulle soluzioni che non si trovano" oltreché "dei non finanziamenti al trasporto pubblico locale". "Esiste sempre un solo versante che è quello di impedire ai lavoratori di manifestare le loro opinioni - si chiede la Camusso - o esiste un problema di quali sono le regole con cui le aziende danno le risposte? Perché della legge sullo sciopero l'unica cosa che viene sempre applicata è quella sui lavoratori, mai quella che pone vincoli alle aziende", ha concluso.

Sostegno alla manifestazione da D'Alema"La manifestazione è la giusta risposta del mondo del lavoro alla vergognosa vicenda voucher. Alla mortificazione dei diritti dei lavoratori rappresentata dal Jobs Act, il governo ha aggiunto l'insopportabile sopruso di non consentire lo svolgimento del referendum, negando ai cittadini la possibilità di difendere i propri diritti". Lo dichiara in una nota Massimo D'Alema, esponente di Mdp.