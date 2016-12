Cgil: 5 mld di ore di Cig in 5 anni

casco protettivo

Negli ultimi cinque anni sono state autorizzate 5,176 miliardi di ore di cassa integrazione: sono state interessate, secondo il rapporto della Cgil, oltre 500mila posizioni lavorative a zero ore l'anno. I lavoratori coinvolti a zero ore sui 5 anni hanno sofferto una perdita di reddito di oltre 40mila euro al netto delle tasse, e la mancata produzione al sistema economico ha determinato una perdita di reddito complessivo per oltre 20 miliardi di euro.