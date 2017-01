Cgia: stangata sulle seconde case

15:59 - Prima l'Imu e poi la Tasi hanno determinato una maxi-stangata su seconde case e immobili produttivi, tra il 2011 e il 2014. La segnalazione arriva dalla Cgia di Mestre, che evidenzia per le seconde case affittate a canone concordato un amento dell'imposizione fiscale del 236% in tre anni. Le tasse crescono del 150% per quelle affittate a canone libero, mentre l'aumento si ferma al 115% per le case sfitte. Tasse doppie per negozi, alberghi, capannoni.