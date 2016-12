Cgia: "Nel 2015 la Gdf ha sottratto 61 miliardi di euro di imponibile agli evasori"

Negli ultimi 15 anni l'attività complessiva delle Fiamme Gialle contro gli evasori ha consentito di portate "a galla" quasi 506,5 miliardi di euro e di "scovare" oltre 509.000 evasori.



Aumenta la riscossione sull'imponibile accertato - Va tuttavia precisato che c'è differenza tra l'imponibile accertato e la riscossione effettiva, ovvero quanto viene effettivamente incassato dal fisco dopo i vari livelli di giudizio. Secondo gli ultimi dati messi a disposizione dalla Corte dei Conti, negli ultimi anni l'incidenza della riscossione sull'accertato di competenza è in costante aumento: nel 2015 ha raggiunto il picco massimo del 14,8% (in termini assoluti corrisponde a un "incasso" di circa 9,8 miliardi di euro).



Lotta dura ai grandi evasori - "Non è un caso che l'accertato abbia assunto una dimensione così importante - sottolinea il coordinatore della Cgia, Paolo Zabeo - e il merito va alla politica adottata in questi ultimi anni dall'amministrazione finanziaria che ha intensificato in maniera encomiabile l'azione nei confronti dei grandi evasori". "Infatti - ha aggiunto -, nonostante il numero delle persone fisiche scoperte in questi ultimi anni sia in costante calo, è invece in deciso aumento l'imponibile recuperato".