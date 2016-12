Cgia Mestre: da gennaio 2017 aumenta prezzo carburanti

Brutte notizie per gli automobilisti: dal primo gennaio aumentano benzina e gasolio. Lo afferma, in una nota la Cgia di Mestre che al contempo rileva come non ci sarà, almeno per il 2017, l'aumento dell'Iva. Per la Cgia il rincaro dei carburanti per la benzina e il gasolio per autotrazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 0,005 euro al litro (mezzo centesimo di euro).