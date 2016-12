Cgia: manovre riducono cuneo

Il cuneo fiscale in Italia è in discesa. E' questo il risultato di un'analisi condotta dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre che ha ricostruito la dinamica della tassazione sul lavoro dal 2007 a oggi. Tenendo conto dunque delle misure di governi Letta e Renzi. L'analisi della Cgia ha come base di riferimento la metodologia dell'Ocse ma si spinge al 2015 e tiene anche conto dell'Irap sul costo del lavoro.