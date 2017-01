09:40 - Imu e Tasi hanno prodotto un ulteriore aggravio fiscale alle imprese: rispetto allo scorso anno per la Cgia di Mestre, in 3 Comuni capoluogo di provincia su 4 la tassazione sui capannoni aumenta. In termini percentuali, gli incrementi più "pesanti" si registrano a Pisa (+31%, pari ad un aumento medio di 791 euro), a Brindisi (+18%, pari a un aggravio di 2.314 euro) e a Treviso (+17% che si traduce in un rincaro di 321 euro).