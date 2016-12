Cgia di Mestre lancia l'allarme per le famiglie: +40% di tasse in 18 anni

09:54 - Fisco sempre più insopportabile per le famiglie italiane, lo dice la Cgia di Mestre che calcola in 15.300 euro il carico medio annuale di tasse. Per le famiglie i tributi sono cresciuti il doppio dei redditi tra il 1995 e il 2013. In questo arco di tempo il prelievo fiscale medio sulle famiglie è aumentato del 40%; i redditi nominali, invece, del 19%. Grazie al bonus degli 80 euro, nel 2014 la situazione è destinata a migliorare.

Crollato il potere d'acquisto - Purtroppo, il trend dei redditi cambia completamente segno se si depura l'inflazione dal reddito disponibile: sempre nello stesso arco temporale, il reddito reale, ovvero il potere d'acquisto, è crollato, per la Cgia, del 19%. I dati fotografano un quadro di complessiva criticità per i quasi 26 milioni di famiglie italiane, aggravatosi ulteriormente con l'avvento della crisi.



Negli ultimi 7 anni tasse diminuite - Dal 2007 (ultimo anno pre-crisi) al 2013, nonostante il peso fiscale sia leggermente diminuito registrando nell'ultimo anno addirittura una contrazione di 325 euro a seguito anche dell'abolizione dell'Imu sulla prima casa, il reddito disponibile netto ha subito una "sforbiciata" di quasi 3mila euro.



E i consumi vanno giù - Con troppe tasse e meno soldi a disposizione, tra il 2007 e il 2013 i consumi delle famiglie al netto dell'inflazione hanno subìto una caduta verticale, -13,4% che, in termini assoluti, equivalgono ad una contrazione media della spesa per ciascuna famiglia italiana di quasi 5.500 euro. Ovviamente, per la Cgia, la riduzione del reddito disponibile è ascrivibile anche all'aumento della disoccupazione. Tra il 2007 e i primi 9 mesi di quest'anno è più che raddoppiata, se sette anni fa era al 6,1%, ora e' al 12,6%.