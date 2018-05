"Bisogna assolutamente evitare l'aumento dell'Iva - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo - non solo perché colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose, ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia. Il 60% del Pil nazionale è infatti riconducibile ai consumi delle famiglie. Se l'Iva dovesse salire ai livelli record previsti, per le botteghe artigiane e i piccoli commercianti sarebbe un danno enorme, visto che la stragrande maggioranza dei rispettivi fatturati è attribuibile alla domanda interna".



Non solo: Se non verrà scongiurato l'aumento, dal 2019 l'Italia sarà il Paese con l'aliquota Iva ordinaria più elevata dell'Eurozona. "Questo balzo ci consentirebbe di scavalcare tutti e di posizionarci in testa alla classifica dei più tartassati dalle imposte indirette", sottolinea Zabeo. L'aliquota ordinaria dell'Iva è stata introdotta per la prima volta 45 anni fa, nel 1973, e fino a quest'anno è aumentata nove volte. Tra i principali Paesi dell'area euro siamo quello in cui è cresciuta di più: ben dieci punti percentuali. "Un record, ovviamente, che nessuno ci invidia", afferma la Cgia.



"Se è vero che in questi 45 anni – evidenzia il segretario della Cgia, Renato Mason – abbiamo subito l'incremento d’aliquota più significativo, è altresì vero che nel 1973 quella applicata in Italia era, ad esclusione della Germania, la più contenuta".