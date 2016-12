Cgia:calati finanziamenti a imprese

Grazie all'operazione Tltro la Bce ha erogato 94 miliardi di euro agli istituti di credito italiani per finanziare l'economia reale. Ma secondo la Cgia di Mestre "purtroppo, gli effetti sono stati molto modesti". Se per le famiglie i prestiti sono cresciuti di 3,4 mld, le imprese hanno invece registrato una contrazione di 13,2 mld. In termini complessivi, i finanziamenti erogati dalle banche sono scesi di 9,8 miliardi di euro.