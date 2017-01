Cgia: Bologna città più tassata, poi Roma e Bari

Bologna, in testa su tutte, Roma e Bari, sono le città in cui le tasse comunali sono complessivamente più alte. Lo afferma una ricerca della Cgia di Mestre, la quale segnala che, in 5 anni i tagli ai trasferimenti in queste 3 città sono stati del 48%, anche se a Milano sono stati ancora maggiori (63%), e così Venezia (66%). Nella classifica top delle tasse comunali nelle grandi città italiane, la Cgia ha posto Bologna, Roma, Bari e Genova.