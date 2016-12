Cerved: calano fallimenti in Italia

Per la prima volta negli ultimi 3 anni calano i fallimenti in Italia. Secondo i dati Cerved, nel primo trimestre 2015 i fallimenti sono diminuiti del 2,8% rispetto ai primi 3 mesi del 2014. E' invece del 21,2% la riduzione delle procedure non fallimentari. In totale sono però ancora tante, 21mila (il 3,5% del totale), le imprese che hanno chiuso i battenti.