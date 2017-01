Cenone Capodanno, Codacons: spenderemo oltre 2 miliardi di euro

Cenone di Capodanno sempre di moda: gli italiani spenderanno di più rispetto allo scorso anno. In base alle stime del Codacons, le famiglie non rinunceranno ad imbandire le tavole in occasione della festa di fine anno, con una spesa tra alimenti e bevande in crescita del +4% sul 2015. Sale così a oltre 2 miliardi di euro la spesa complessiva degli italiani per il classico cenone con, sottolinea il Codacons, non pochi sprechi.