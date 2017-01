Ce lo chiede l'Europa. Ma anche no. Anche in tempo di Brexit e di Trump, il controllo della Ue sugli Stati rimane sempre di un fastidio incredibile. Lo sguardo fisso di Juncker nel vuoto è una metafora dell'immobilismo quasi ossessivo della Ue sulle tasse. In tema fiscale l'Unione Europea teoricamente non ha ruolo diretto nell'imposizione fiscale o nella fissazione delle aliquote delle imposte, che rientra nella competenza dei singoli governi. Però, ferma, vigila sul fisco altrui, per evitare che i singoli Stati - tipo la Grecia - creino problemi alle sue politiche economiche (crescita, occupazione, libero scambio di servizi).