Cdp: "Investire su aeroporti"

Per la Cassa depositi e prestiti lo sviluppo degli aeroporti rappresenta un elemento fondamentale per l'economia italiana. In un report di luglio, la Cdp sottolinea la necessità di investire per aumentare la capacità di gestione del traffico passeggeri, altrimenti "entro i prossimi 10 anni i problemi di congestione degli scali potrebbero determinare un decadimento dei livelli di servizio e ripercussioni su economia e competitività".